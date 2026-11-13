तुमसे बिछड़कर भी तुमसे जुदा नहीं हो पाए

तुमसे बिछड़कर भी तुमसे जुदा नहीं हो पाए,

आँखों में आँसू थे, मगर हम रो नहीं पाए।

लोग पूछते रहे वजह हमारी उदासी की,

और हम थे कि तुम्हारा नाम भी ले नहीं पाए



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एक घंटा पहले