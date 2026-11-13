बस तेरी यादों का एक ख्याल बाकी है।

न कोई शिकायत है, न कोई सवाल बाकी है,

बस तेरे बिना जीने का मलाल बाकी है।

सब कुछ तो छीन लिया वक्त ने हमसे,

बस तेरी यादों का एक ख्याल बाकी है।

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एक घंटा पहले