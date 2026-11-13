बस यही एक सच है, जो दिल में लिखा है

काश तुम समझ पाते उस दर्द को,

जो मुस्कुराते चेहरे के पीछे छिपा है।

तुमसे दूर होकर भी तुमसे ही मोहब्बत है,

बस यही एक सच है, जो दिल में लिखा है।



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एक घंटा पहले