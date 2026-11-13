हर दर्द को हँसकर पीना सीख रहे हैं।

तेरे बिना अब जीने का हुनर सीख रहे हैं,

हर दर्द को हँसकर पीना सीख रहे हैं।

कभी धड़कन हुआ करते थे हम तेरे दिल की,

आज तेरी यादों में ही जीना सीख रहे हैं



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59 मिनट पहले