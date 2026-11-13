टूटे हुए दिल में तेरी तस्वीर रखते हैं

आज भी तेरे लौट आने की उम्मीद रखते हैं,

टूटे हुए दिल में तेरी तस्वीर रखते हैं।

तू भूल गया होगा हमें शायद कभी का,

हम आज भी तुझे अपनी तकदीर समझते ह



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59 मिनट पहले