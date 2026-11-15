अगर मुमकिन हुआ भूलना तो फिर देखूँगा आगे मैं

हुकूमत को बता दो तुम कि हम अब न संभलेंगे,

कटे चाहे ये सर लेकिन न ये तेवर बदलेंगे।



वो कहते हैं कि अपने इन जज़बातों पे काबू रख,

उन्हें मालूम क्या, तूफ़ान क्या रोके संभलेंगे?



अगर मैं भूल पाया तो तुम्हें भी याद कर लूँगा,

अभी तो हाथ में पत्थर हैं, महलों पे उछलेंगे!



तुम्हारी याद से बढ़कर अज़ीज़ अब जंग है अपनी,

तुम्हारी ज़ुल्फ़ के साए में आशिक़ अब न बहकेंगे।



जो सोए हैं महलों में ज़माने से बेख़बर होकर,

उन्हें कह दो कि हम झोपड़-पट्टियों से अब निकलेंगे।



ये तख़्त-ओ-ताज और ये तुम्हारे शाह के फ़रमाँ,

हमारे हौसलों की आँच से पानी से पिघलेंगे।



बहुत झेला है ज़ुल्म इन बे-ज़बानों ने यहाँ लेकिन,

तुम्हारी बेरहमी के बाज़ार अब यहाँ न चलेंगे।



अगर मुमकिन हुआ भूलना तो फिर देखूँगा आगे मैं,

अभी तो ज़ख़्म ये दिल के दीये बन कर ही जलेंगे!

-कपिल देव जुल्का



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33 मिनट पहले