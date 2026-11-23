वक़्त की गिरह: 'तेईस नवंबर'

नवंबर की इस गुनगुनी-सी धूप में,

एक तारीख़ का पन्ना फिर से पलटा है।

तेईस नवंबर...

शायद वक़्त ने अपनी डायरी के किसी कोने में,

दो साँसों को एक ही गिरह से बाँधा था।



सालगिरह की मुबारकबाद तो महज़ एक रस्म है,

असल जश्न तो उन अनकही बातों का है,

जो चाय की प्याली के धुएँ में घुलती रहीं,

और बिना कहे ही समझ ली गईं।



इश्क़ कोई शोर नहीं, जो हर मोड़ पर सुनाई दे,

यह तो वह मखमली ख़ामोशी है,

जो वक़्त की सिलवटों को अपने हाथों से सहलाती है,

और उम्र की ढलान पर भी,

एक-दूसरे का हाथ थामे रहने की ज़िद करती है।



सफ़र की धूल और मौसमों की बदलती करवटों के बीच,

तुम दोनों का साथ यूँ ही महकता रहे,

जैसे पुरानी किताब के पन्नों में रखा कोई सूखा गुलाब,

जिसकी ख़ुशबू वक़्त के साथ और भी गहरी हो जाती है।



यूँ ही चलता रहे ये कारवाँ, दुआ यही है 'कपिल' की,

कि हर मोड़ पर मोहब्बत का नया अफ़साना लिखा जाए।

दिल की गहराइयों से...

इस ख़ूबसूरत सफ़र के एक और पड़ाव की,

ढेरों शुभकामनाएँ।

-कपिल देव जुल्का



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एक घंटा पहले