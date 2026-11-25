खुल गई अड़सठ की आख़िरी गाँठ, नया पन्ना पलट गया,
लो उम्र की किताब में, उनहत्तर का नया हिसाब आ गया।
बचपन में जिस गिनती पे, अक्सर ज़ुबान लड़खड़ाती थी,
उनसठ के मीठे भ्रम में, वो यादों का सैलाब आ गया।
आईने ने आज चुपके से, कानों में ये संदेश दिया,
वक़्त के इस प्यारे मोड़ पर, एक और नया ख़्वाब आ गया।
बालों की ये चाँदी नहीं, अनुभवों की जमा-पूँजी है,
चेहरे की इन लकीरों में, बीती यादों का गुलाब आ गया।
धूप-छाँव के इस खेल में, सीखा है हर पल मुस्कुराना,
तजुर्बों की इस पोटली में, हर मुश्किल का हल लाजवाब आ गया।
रिश्तों की इस बगिया में, महके हैं कई अनमोल फूल,
अपनों के इस निश्छल प्रेम से, जीवन का हर आँगन आबाद आ गया।
माना कि रफ़्तार ज़रा-सी, धीमी हुई है क़दमों की,
पर दिल की धड़कन में आज भी, वही पुराना जोश-ओ-शबाब आ गया।
छूट रही है पीछे अब, साठ की वो जानी-पहचानी गली,
मुस्कुराते हुए स्वागत को, सत्तर का नया द्वार आ गया।
हँसता हूँ आज बचपन की, उस नादान-सी भूल पर,
हर मोड़ पूरा है यहाँ, ज़िंदगी का सही जवाब आ गया।
जो बीत गया वो क़िस्सा था, जो सामने है वो तोहफ़ा है,
आने वाले हर इक कल का, सुंदर-सा एक पैग़ाम आ गया।
आओ गले लगा लें फिर से, उस लड़खड़ाती गिनती को,
शुक्र है ऐ 'कपिल', सफ़र में, हर सुख बेहिसाब आ गया।
-कपिल देव जुल्का
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एक घंटा पहले
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