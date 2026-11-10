आप अपनी कविता सिर्फ अमर उजाला एप के माध्यम से ही भेज सकते हैं

बेहतर अनुभव के लिए एप का उपयोग करें

Hindi News ›   Kavya ›   Mere Alfaz ›   Tang Jharokha, Khula Aasma
विज्ञापन

लोकप्रिय विषय

तंग झरोखा, खुला आसमाँ

Kapil Dev Julka

Kapil Dev Julka

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            वह जो अपनी सोच का, एक तंग झरोखा होता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वहाँ सिर्फ वहम की चलती हैं हवाएँ तीखी सी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वहाँ दिल की धड़कन भी अक्सर ही अनजाने में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
साज़िश के सांचे में ढलती है, कुछ सहमी सी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर जब यह सोच बढ़ाती है, अपनी बाहें अंबर तक,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कायनात के इस विशाल और विस्तृत फलक की तरह।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो मन के सारे संशय यूँ ही पिघलने लगते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जैसे सुबह की ओस उड़ती है, सूरज की तपक की तरह।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बड़ी सोच तो वास्तव में, वह रूहानी नूर है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो हर गहरे ज़ख्म का मरहम ढूंढ ही लेती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वहाँ न कोई शिकवा रहता है, न कोई अधूरा प्रश्न,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह तो हर उलझन का मुकम्मल समाधान कर देती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्यार जब छोटी सोच की बेड़ियों में जकड़ा हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो सिर्फ बंदिशें, पहरे और खौफ ही देता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर जब वह ओढ़ता है लिबास बड़ी सोच का,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो मुकम्मल कायनात और रूहानी सुकूँ देता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुनो 'कपिल', तुम शक के बंद कमरों से निकलो तो सही,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समाधान तो तुम्हारी रूह की गहराई में ही सो रहा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज़रा फैला कर देखो तुम अपनी सोच का दायरा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुदा खुद तुम्हारी पाक मोहब्बत का गवाह हो रहा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-कपिल देव जुल्का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
54 minutes ago

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
विज्ञापन

Recommended

UGC Rachna

विशेष

Amar Ujala Kavya brings you a collection of news related to poetry and literary world with hindi poems, hindi shayari, urdu poetry. Read shayari and one line shayari in hindi of different flavors like love shayari, sad shayari, romantic shayari, life shayari and masterpieces of great poets

© 2020-21 Amar Ujala Limited
X
बेहतर अनुभव के लिए
4.3
ब्राउज़र में ही

अब मिलेगी लेटेस्ट, ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग न्यूज
आपके व्हाट्सएप पर

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree