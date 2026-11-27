कभी-कभी दिल से निकला एक 'शुक्रिया' भी दुआ बन जाता है।

नवंबर की इस हल्की-सी धुंध में,

जब शाम का आँचल सिमटने लगता है,

और मेज़ पर रखी पुरानी प्लेटों में,

वक़्त की ख़ुशबू महकने लगती है...



तब लगता है—

ज़िंदगी ने जो दिया, वो कुछ कम न था,

बस हमारी मुट्ठी ही ज़रा छोटी पड़ गई थी।



एक कप चाय की भाप में उलझे हुए वो चेहरे,

जो दूर रहकर भी साँसों में रहते हैं,

वो अनकही दुआएँ, जो माँ के पल्लू से छनकर

आज भी सिर पर हाथ रखती हैं...

उन सबका हिसाब भला कौन रखेगा?



बीते साल की सिलवटों को ज़रा सहलाकर देखो,

कितनी ठोकरों ने सँभलकर चलना सिखाया है,

कितनी बारिशों ने छत की क़ीमत बताई है,

और कितने अँधेरों ने—

एक छोटे-से दीये से मोहब्बत करना सिखाया है।



आज न कोई शिकवा है, न कोई अधूरी ख़्वाहिश,

बस एक गहरा-सा सुकून है सीने में...

कि साँस चल रही है,

हाथों में अपनों का हाथ है,

और आँखों में अब भी ख़्वाब देखने की नमी बाक़ी है।



वक़्त की किताब के पन्ने पलटते हुए,

आज 'कपिल' भी बस इतना ही कहता है—

कि हाथ जोड़कर झुक जाना ही इबादत नहीं होती,

कभी-कभी दिल से निकला एक 'शुक्रिया' भी दुआ बन जाता है।



शुक्रिया उस वक़्त का, जो गुज़र गया,

शुक्रिया उन लम्हों का, जो ठहर गए,

और सबसे ज़्यादा शुक्रिया उनका—

जो इस सफ़र में हमसफ़र बन गए।

-कपिल देव जुल्का



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33 minutes ago