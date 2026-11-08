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जिसका पानी कभी खारा नहीं होता।

Kapil Dev Julka

Kapil Dev Julka

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                            वक़्त की मुट्ठी से जब रेत फिसलने लगती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ख़्वाहिशों के पाँव में जब थकन उभरने लगती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब रूह के तन्हा आँगन में…
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चुपचाप, जमीं की साँस थाम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक सब्र का पौधा उगता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसे सुब्ह की धूप चुराने की कोई जल्दी नहीं होती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न सावन की साज़िश से कोई गिला होता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह अपनी जड़ों की उँगलियों से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वक़्त के तलवों को सहलाता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और सदियों की ख़ामोशी ओढ़कर…
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चुपचाप बड़ा हो जाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अजीब सलीका है उस बूटे का,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह रात भर ओस की बूंदों में अपनी तल्ख़ियाँ धोता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और दिन के सारे कोलाहल को पीकर…
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पत्तियों की ओट में इक गहरा सुकूँ बुनता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब ज़िंदगी तपते कोयले देती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह मखमली साए फैलाकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उन्हें ठंडी छाँव कर देता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह जानता है कि कुदरत की स्याही कभी रूठती नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तक़दीर के कोरे सफ़े पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धुंधलके के बाद उजाला ही लिखा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसीलिए वक़्त के खुरदरे पन्नों को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह बिना शिकन के पलटता जाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और फिर इक रोज़…
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब सब्र की शाख़ें पूरी तरह पक जाती हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस पर इक मीठा फल उतरता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह फल नहीं… सदियों की प्यास का कतरा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इतना मीठा… कि ज़िंदगी के कड़वे घूँट
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज़ुबाँ पर आते ही चाशनी हो जाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इतना सुकोमल… जैसे सूफ़ी का आख़िरी सिजदा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो रूह की सारी दरारें भर देता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुनो 'कपिल', यह पौधा कोई कमज़ोरी का इस्तिहार नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह तो मन के भीतर बहती इक अदृश्य नदी है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसका पानी कभी खारा नहीं होता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तभी तो कहते हैं…
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसके मखमली साए में बैठने वालों को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वक़्त फिर कभी बूढ़ा नहीं कर पाता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-कपिल देव जुल्का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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