बाक़ी सब तो बस वक़्त के साथ गुज़र जाने वाले साये हैं।

इश्क़ कोई बाज़ार की रौनक़ नहीं,

कि हर चमकती शय पे दिल ठहर जाए...

यह तो रूह की वो तन्हा इबादत है,

जो सदियों में बस एक ही दर पर सर झुकाए।



हर चेहरे में सुकून ढूँढने वाले क्या जानें,

कि एक ही अक्स को आँखों में बसाना क्या होता है,

हर किसी से दिल लगा लेना तो महज़ एक आदत है,

उसे रूहानी मोहब्बत का नाम थोड़ी देते हैं।



तुम मिलो या न मिलो, ये वक़्त की लकीरों का खेल है,

मगर मेरी साँसों की डोर तो बस तुमसे ही जुड़ी है।

जैसे प्यासी ज़मीं को सिर्फ़ पहली बारिश की तलब होती है,

और चाँदनी को सिर्फ़ रात के अंधेरे से निस्बत होती है,

वैसे ही मेरी हर दुआ, हर तड़प, बस तुम पर ही आ कर ठहरती है।



जो हर मोड़ पर बदल जाए, वो रास्ता ही कैसा?

और जो हर किसी पर आ जाए, वो दिल ही कैसा?

मोहब्बत तो वो कस्तूरी है,

जो एक बार रूह में उतर जाए,

तो फिर उम्र भर किसी और ख़ुशबू की चाह नहीं रहती।



तुम्हारा न मिलना भी अब एक मुकम्मल एहसास है,

क्योंकि तुम्हारी याद का दीया,

मेरे अंदर की तारीकियों को आज भी रौशन रखता है।

पसंद तो बस एक ही होती है 'कपिल',

बाक़ी सब तो बस वक़्त के साथ गुज़र जाने वाले साये हैं।

-कपिल देव जुल्का



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