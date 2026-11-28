मगर जो मुस्कुरा कर देख ले, वही इतिहास रचता है।

सड़क के पत्थरों पर जब कोई भी ख़्वाब चलता है,

तो हर इक मोड़ पर आँखों का मंज़र भी बदलता है।

जो मुस्कुरा के देखे, उस में अपनी आग होती है,

जो देख कर मुस्कुराए, वहां बस शर्त होती है।



यह जो बाज़ार में बिकती है, वह तहज़ीब की हँसी है,

हर इक चेहरे के पीछे एक गहरी चाल ही दबी है।

यहाँ देखा है कि कैसे फ़ैसले पल भर में झुकते हैं,

नज़र के ज़ाविये बदलें, तो कई साये भी रुकते हैं।



किसी को देख कर हँसना तो बस इक रस्म है दुनिया,

मगर मुस्कुरा के देखना—यही बग़ावत की है दुनिया।

यहाँ जो आँख उठती है, वह कोई सवाल पूछती है,

ज़मीर ज़िंदा हो तो हर झूठ की दीवार टूटती है।



नतीजे बदल जाते हैं, जब नज़र में धार आती है,

फ़क़त चेहरे की रंगत से नहीं, फ़िक्र से बात आती है।

और रिश्ते भी कहाँ रहते हैं फिर पहले से ही साबुत,

जहाँ ख़ामोश आँखों से झरें सच्चाई के सबूत।



कोई अपना लगा था जो, वही परछाईं निकला है,

किसी ग़ैर की आँखों में ही अपनापन सा दिखला है।

यह फ़र्क़ छोटा नहीं है, इस में पूरी सदी सिमटी है,

कि किस की हँसी सच्ची है, और किस की फ़क़त सिमटी है।



उठो 'कपिल', ज़माने को यह सच्चा आईना दिखलाओ,

जो मुस्कुरा के देखे, उस के क़दमों में जहाँ रख जाओ।

यहाँ जो देख कर हँसते हैं, वे तो वक़्त के क़ैदी हैं,

मगर जो मुस्कुरा कर देख ले, वही इतिहास रचता है।

-कपिल देव जुल्का



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