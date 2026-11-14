कि कुछ हीरे ज़मीन से नहीं, रूह की गहराइयों से निकाले जाते हैं... और नस्लों तक सँभाले जाते हैं.

बस्तर की उस सख़्त, सुर्ख़ मिट्टी की तहों में,

जहाँ सदियों की तपन से लोहा पिघलता है,

सत्तासी (87) के उस गुज़रे हुए मौसम में,

कपिल ने एक अनमोल हीरा तराशा था.



वो लोहे की खदानें थीं, या वक़्त की कोई तिजोरी,

जहाँ से चुनकर लाए थे वो अपनी ज़िंदगी की सबसे उजली रोशनी

—

'अलका'...

नाम ही जैसे किसी सुबह की पहली, ठंडी ओस हो,

या किसी अनकही ग़ज़ल का सबसे मीठा मक़ता.



वक़्त की टहनी पर फिर नई कोंपलें फूटीं,

और इस आँगन में खुशियों की कई नदियाँ आकर मिलीं.

बेटी 'स्वागती' की हँसी से घर में उजाला हुआ,

और दामाद नहीं, एक और बेटा 'रजत' इस परिवार का हिस्सा बना.



बेटे 'अभिनंदन' ने जब ज़िंदगी की दहलीज़ पर क़दम रखा,

तो बहू नहीं, एक और बेटी 'प्रियंका' ने आकर इस बगिया को और महका दिया.

और अब, इस शाख़ पर नन्हे फूलों की बहार है—

नन्ही 'समाइरा' की किलकारियाँ हैं,

और नन्हे 'अगस्त्य' की मासूम शरारतें,

जो दादी-दादा की गोद में आकर पूरी क़ायनात समेट लेते हैं.



आज, उम्र की पैंसठवीं दहलीज़ पर,

जब चाँदी उतर आई है ज़ुल्फ़ों की छाँव में,

बस्तर की खदान से निकला वो हीरा,

आज भी उतना ही शफ़्फ़ाफ़ है, उतना ही रोशन.



लोहे की खदान से शुरू हुआ यह सफ़र,

अब एक पूरे वटवृक्ष की घनी छाँव बन गया है.

पैंसठवें पायदान पर रखा यह क़दम मुबारक हो, अलका,

कि कुछ हीरे ज़मीन से नहीं, रूह की गहराइयों से निकाले जाते हैं...

और नस्लों तक सँभाले जाते हैं.

-कपिल देव जुल्का



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एक घंटा पहले