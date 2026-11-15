मुल्क़् की तक़दीर और इश्क़ की ज़ंजीर

तुम्हारी याद के साए बहुत घनेरे हैं,

मगर ये जंग के दिन हैं, नहीं सवेरे हैं।



कहा है उसने कि दिल से मुझे भुला देना,

मगर ये भूलने वाले तमाशे मेरे हैं?



अगर मैं भूल भी पाया, तो याद ही करूँगा,

अभी तो पाँव में ज़ंजीर, संकट गहरे हैं।



चलो कि आज अदालत में अपनी पेशी है,

वहाँ भी जुर्म यही है कि हम लुटेरे हैं—



जिन्होंने छीन ली रातों की नींद हाकिम की,

जिन्होंने सच के उजाले में घर घेरे हैं।



यह कैसी प्यास है जो बुझने का नाम नहीं लेती,

ये किसके ख़्वाब हैं जो आँखों में बिखरे हैं?



मैं अपने मुल्क की तक़दीर मोड़ने निकला,

पर लोग कहते हैं, हम इश्क़ के असीर हैं!



अगर ये साँस बची तो हिसाब भी होगा,

अभी तो ज़ख़्म बहुत ताज़ा और गहरे हैं।



जो भूल पाऊँ तो समझूँ कि मैं रिहा हो गया,

मगर रिहाई कहाँ? चारों तरफ़ अँधेरे हैं।

-कपिल देव जुल्का



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13 मिनट पहले