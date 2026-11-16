अब जो आ ठहरे हैं हम साँसों के इस इक मोड़ पर,

ख़्वाहिशों की आँच पर, बर्फ़-सी पिघलीं जो रातें,

सर्द मौसम में भी दिल की धड़कनें सुलगी रहीं।

हमने रेशम-से कई बादल हवा में बाँध रक्खे,

और हवा की ज़िद पे अपनी उँगलियाँ फिसली रहीं।



प्यास का इक बे-निशाँ सा क़ाफ़िला चलता रहा,

न कोई नक़्श-ए-क़दम, न था ज़मीं का ही निशाँ।

आँख की दहलीज़ से गुज़रे सभी मौसम मगर,

हम हवाओं में ही बुनते रह गए इक आशियाँ।



धड़कनों की ही ज़मीं पर था टिका सारा वजूद,

साँस के हर इक क़दम पर हम बसाते थे जहाँ।

दिल के ही बल पर 'कपिल' इतना उड़े हम ख़्वाब में,

पाँव भी हैं इस बदन में, याद ही आया कहाँ!



थक के जब दो पल किसी साये में हम बैठें कभी,

पाँव की मिट्टी से अपना ही पता पूछें हैं हम।

जिन फ़ज़ाओं में परिंदों की तरह उड़ते रहे,

उनकी पथरीली तहों में भी बिछे थे ये क़दम।



अब जो आ ठहरे हैं हम साँसों के इस इक मोड़ पर,

पाँव के नीचे की ये धरती अजब-सी लग रही।

धड़कनें तो आज भी हैं बस सफ़र में ही 'कपिल',

और ये मिट्टी बहुत ठहरी हुई-सी तक रही।

-कपिल देव जुल्का



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1 hour ago