काँच का हौसला और धूप की नज़र

यहाँ तो धूप को भी नापने के पैमाने रखे हैं,

यहाँ तो मुस्कुराना भी किसी जुर्म जैसा है,

यहाँ तो आइनों के भी हज़ारों अफ़साने रखे हैं!



वो पूछते हैं—

“तुम्हारे पास ये बे-मतलब सी हँसी कहाँ से आई?”

जवाब हम क्या देते?

कि हमने तो कभी किसी के ग़म की मुट्ठी भी नहीं दबाई!



न कोई साज़िश, न कोई चालाकी का पैमाना,

बस एक सीधी सी सादगी थी हमारी नज़्र में,

मगर ये भीड़, ये दुनिया, ये बेगाना ज़माना!



इख़्तिलाफ़ था उनको बस इसी बात पर,

कि हम क्यों इतने हल्के हैं, इतने बेफ़िक्र हैं?

उनके सीने में तो कई बड़े-बड़े बोझ दबे हैं,

उनके तरकश में तो हर वक़्त तीरों के ज़िक्र हैं!



वो देख नहीं सकते किसी की आँख में वो पारदर्शकता,

जहाँ उनका अपना अक्स भी धुंधला सा पड़ जाए,

जहाँ कोई शख़्स बिना किसी मतलब के ही जी जाए!



सो, एक गुनाह हो गया हमसे...

कि हम यूँ ही बे-ख़ौफ़ हँस दिए,

हमने अपने काँच से नाज़ुक सुख को,

उनकी नज़र की सख़्त धूप में रख दिया!



अब टूटे हुए काँच की किरचें हैं जेब में अपनी,

और वो मुस्कुरा कर पूछ रहे हैं—

“चोट तो नहीं लगी न?”

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मगर वो भूल गए... कि काँच भले ही टूट गया,

पर बिखर कर भी चमकने का हुनर रखता है!

धूप जितनी भी सख़्त हो उनकी नज़रों की,

ये दिल पिघल कर भी संभलने का हुनर रखता है!



हम इन किरचों को समेटकर फिर एक आईना बनाएंगे,

इस बार अपनी इसी सादगी को हम ढाल बनाएंगे।

वो तीर चलाते रहें शौक़ से अपने तरकश से,

हम हर एक ज़ख़्म को अपनी नई परवाज़ बनाएंगे!



ये बे-मतलब सी हँसी फिर लौटेगी इन लबों पर,

क्योंकि जो रूह पाक हो, वो कभी डरा नहीं करती।

दुनिया लाख पैमानों से नापती रहे इस धूप को,

हौसलों की छाँव कभी वक़्त से मरा नहीं करती!



सुनो ‘कपिल’, अब वो दोबारा पूछें अगर—

“चोट तो नहीं लगी न?”

तो बस मुस्कुरा कर कह देना—

“दर्द तो बहुत छोटा है, अभी मेरा हौसला कहाँ देखा है तुमने!”

-कपिल देव जुल्का



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48 मिनट पहले