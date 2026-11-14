यही 'कपिल' की दिली मुबारकबाद भेज रहा हूँ

शाम ढलते ही...

जब बेंगलुरु की मखमली और सर्द हवा में,

थोड़ी सी नमी, थोड़ी ख़ामोशी घुलने लगती है,

तब दिल के किसी कोने में एक दीया जल उठता है।



वह दीया...

जो दूर बैठे अपनों की याद दिलाता है,

जो गुज़रे कल की खट्टी-मीठी बातों से रौशन है।



यहाँ गुलमोहर के साए में बैठी इस शाम से,

आपके आँगन तक...

रोशनी का एक अंतहीन सिलसिला भेजना चाहता हूँ।



चाहत बस इतनी है...

कि इस दिवाली, दीयों की लौ सिर्फ़ मुंडेरों पर न सजे,

बल्कि मन के हर उस सूने कोने को छू ले,

जहाँ कोई उदासी छुपकर बैठी हो।



बेंगलुरु की इस ख़ुशगवार हवा के हाथ,

दुआओं का एक मद्धम सा झोंका भेज रहा हूँ...

कि जगमगाए आपके ख़्वाबों का हर दीया,

यही 'कपिल' की दिली मुबारकबाद भेज रहा हूँ।



बेंगलुरु की इन हसीन राहों से, आपको और आपके अपनों को...

दीपावली की दिली और पुरख़ुलूस मुबारकबाद!



शुभ दीपावली!

-कपिल देव जुल्का



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एक घंटा पहले