पर हर कोई पसंद आ जाए— उसे मोहब्बत थोड़ी कहते हैं।

शाम के धुँधलके में जब

किसी अनकही आहट पर

दिल ठहर-सा जाता है,

तो समझ लेना—

यह कोई दस्तक नहीं,

बस एक पुरानी आदत है

जो ख़ामोशी से लौट आई है।



लोग अक्सर

बदलते मौसमों की तरह

राह चलते मिल जाते हैं,

कोई छूता है आँखों की नमी,

कोई ठहरता है लफ़्ज़ों की छाँव में,

पर हर चेहरे में

अपना अक्स कहाँ दिखता है।



पसंद एक ही होती है,

चाहे वो मिले ना मिले—

किताब के पन्नों में सूखे हुए गुलाब-सी,

जो बंद रहती है,

मगर ख़ुशबू नहीं खोती।



उँगलियों के पोरों पर

चाय के प्याले की गर्माहट-सी,

जो कुछ देर साथ रखती है,

और फिर ठंडी होकर भी

याद रह जाती है।



भीड़ में तो कई आँखें

मुड़कर देखती हैं,

कई आवाज़ें पुकारती हैं,

पर हर कोई पसंद आ जाए—

उसे मोहब्बत थोड़ी कहते हैं।



मोहब्बत तो वो ठहराव है ‘कपिल’,

जहाँ नदी रुक जाए

और किनारा न बदले,

जहाँ हाथ ख़ाली भी हों,

तो भी दुआ में

किसी एक का ही नाम आए।

-कपिल देव जुल्का



- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

33 मिनट पहले