सिर्फ़ उसी की थी, उसी की है, और उसी की रहेगी।

पसंद तो बस एक ही होती है,

चाहे मुकम्मल हो या अधूरी रह जाए,

जो हर मोड़ पर अपना दिल बदल ले,

भला उस भटकन को मोहब्बत कौन कहता है?



रूह के इस कोरे काग़ज़ पर,

जब पहली बार तेरा नाम उभरा था,

तो वक़्त की स्याही वहीं थम गई थी।

फिर हज़ारों चेहरे गुज़रे इन निगाहों के सामने से,

बहारें आईं, मौसम बदले, महफ़िलें भी सजीं,

मगर दिल के दर पर लगी तेरे इंतज़ार की साँकल,

किसी और की दस्तक से कभी न खुली।



जानता हूँ, हमारी लकीरें बस छूकर गुज़र गई हैं,

और मिलन की कोई सूरत नज़र नहीं आती।

पर क्या किसी के न मिलने से,

रूह का रिश्ता टूट जाया करता है?

चाँद को पाने की ज़िद किसे है यहाँ,

उसे दूर से निहार कर जी लेना भी तो इश्क़ ही है।



अगर हर ख़ूबसूरत शय पर ये दिल पिघलने लगे,

और हर हमदर्द में तेरा अक्स ढूँढ़ने लगे,

तो ये मोहब्बत नहीं, महज़ एक समझौता होगा।

मेरा इश्क़ तो उस दीये की मानिंद है,

जो तेरे नाम की लौ से रोशन है,

और तेरी ही यादों की हवा में बुझ जाने का हक़ रखता है।



वो मिले या न मिले, ये मुक़द्दर की बात है 'कपिल',

मगर तेरे हिस्से की तमाम मोहब्बत,

सिर्फ़ उसी की थी, उसी की है, और उसी की रहेगी।

-कपिल देव जुल्का



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33 मिनट पहले