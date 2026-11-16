थक कर जो रुके 'कपिल' तो तब होश आया

हम अपने दिलों के बल इतना दौड़े,

कि भूल ही गए हमारे पाँव भी हैं...

जिन्हें हम रास्ता समझकर चलते रहे,

वो तो बस बहते दरियाओं के बहाव भी हैं।



बिंदास इस क़दर रहे तेरी मोहब्बत में,

कि ज़माने की बंदिशों को हँसकर उड़ा दिया,

पर अब ठहरकर देखा तो मालूम हुआ,

इस रूह पर वफ़ा के गहरे घाव भी हैं।



तितलियाँ पकड़ने की ज़िद में उम्र गुज़ार दी,

अब हाथ ख़ाली हैं और धूप तेज़ है,

मगर इस तपिश में भी याद आया,

तेरी यादों की घनी, सर्द छाँव भी हैं।



तुझे पाने की चाह में ख़ुद को यूँ भुलाया,

जैसे लहरें समंदर से बिछड़कर रेत हो जाएँ,

पर इस बिखराव में एक सुकून भी है,

कि मोहब्बत में हारे, तो वो हम ही हैं।



तुमने तो कह दिया कि मुसाफ़िर हैं हम दोनों,

अपनी-अपनी राहों पर बढ़ जाना ही तक़दीर है,

पर इस दिल को कैसे समझाएँ ज़ालिम,

कि इस बंजर सफ़र में यादों के आबाद गाँव भी हैं।



थक कर जो रुके 'कपिल' तो तब होश आया,

कि सफ़र अभी बाक़ी है और मंज़िलें और भी हैं,

हम अपने दिलों के बल इतना दौड़े,

कि भूल ही गए हमारे पाँव भी हैं...

-कपिल देव जुल्का



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एक घंटा पहले