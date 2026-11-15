बस जब तक ये लतीफ़ा याद है, तब तक खुलकर हँस लें...

उम्र की इस शाम, दहलीज़ पर बैठे,

जिस्म की ये पुरानी हवेली,

अब रोज़ नई शिकायतें करती है।



कभी मीठे से रूठती है,

कभी नमक से ख़फ़ा होती है।

दवाओं की पर्चियों के बोझ तले,

साँसों की धड़कनें ज़रा तेज़ चलती हैं।



सुबह अब जागता नहीं हूँ मैं,

बस धीरे-धीरे खुलता हूँ—

जैसे कोई पुराना संदूक,

बरसों बाद चरमरा कर खुला हो।



बिस्तर की सिलवटों से इजाज़त लेकर,

पहले घुटनों को मनाता हूँ,

फिर ज़मीन पर क़दम रखता हूँ।



सोते-सोते भी अब चोट लग जाती है,

ज़िंदगी इतनी नाज़ुक हो गई है कि—

करवट बदलना भी एक हादसा सा लगता है।



याददाश्त की जेब में अब सुराख़ हो गए हैं,

एक कमरे से दूसरे कमरे तक जाते-जाते,

ख़यालों के सिक्के कहीं रास्ते में ही गिर जाते हैं।

फिर ख़ुद पर ही मुस्कुरा कर लौट आता हूँ—

कि चलो, इस बहाने कुछ क़दम तो चल लिए।



तन्हाई के इस आँगन में,

अब बेजान चीज़ों से गुफ़्तगू होती है।

टोस्टर की खनक में,

किसी पुराने दोस्त की हँसी ढूँढता हूँ।

और फ़्रिज का दरवाज़ा खुलते ही,

उसकी मद्धम सी रोशनी में लगता है—

कोई है, जो मुझे देखकर आज भी खिल उठता है।



पुराना सोफ़ा, बिना कोई सवाल किए,

अपनी थकी हुई बाहों में मुझे समेट लेता है।

कल तक जो वक़्त ख़्वाब बुनने में गुज़रता था,

आज वो काग़ज़ के टुकड़ों पर, सेहत का हिसाब रखता है।



मगर इस ढलती दोपहर की धूप में भी एक सुकून है,

कि हम इस मोड़ तक हँसते हुए आ पहुँचे हैं।

'कपिल', ज़िंदगी की किताब के इन आख़िरी पन्नों पर,

अब कोई परहेज़ नहीं, कोई शर्त नहीं।



बस जब तक ये लतीफ़ा याद है, तब तक खुलकर हँस लें...

और हाँ, मैं अभी-अभी कुछ सोच कर उठा था,

तुम्हें याद आए, तो ज़रा मुझे भी बता देना!

-कपिल देव जुल्का



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13 मिनट पहले