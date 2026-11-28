वहाँ से रूह तो कब की रुख़सत हो चुकी होती है

इतनी भी ख़ामोशी मत बो देना

हमारे दरमियान के इस आँगन में,

कि लफ़्ज़ों के परिंदे

अपनी ही शाख़ों पर बैठने से डरने लगें।



मोहब्बत तो रूह की वह अनकही इबारत है,

जिसे पढ़ने के लिए आँखों की नहीं,

सिर्फ़ एहसास की रोशनी काफ़ी होती है।



मगर जब वक़्त की गर्द

रिश्तों के आईने पर जमने लगती है,

तो सबसे क़रीब खड़ा शख़्स भी

अजनबी-सा लगने लगता है।



देखो, मेरे घर का दरवाज़ा

आज भी तुम्हारी आहट के इंतज़ार में

अधखुला-सा ठहरा है—

कुंडी नहीं लगाई मैंने,

कि कहीं तुम्हारी यादों की हवा

बाहर ही न रह जाए।



पर डर लगता है...

कि कहीं हम दोनों के बीच

फ़ासलों की यह दीवार

इतनी बुलंद न हो जाए,

कि दरवाज़ा खुला होने के बावजूद

तुम्हें अंदर आने के लिए

दस्तक देनी पड़े।



क्योंकि जिस रिश्ते में

दस्तक की ज़रूरत पड़ जाए,

वहाँ से रूह तो कब की रुख़सत हो चुकी होती है,

बस देह की परछाइयाँ रह जाती हैं।



आओ, इससे पहले कि

हमारी साँसों के बीच की यह ठंडी हवा

बर्फ़ बनकर जम जाए,

हम अपने हिस्से की नमी से

इस सूखी ज़मीन को फिर से सींच दें।



कि जब तुम आओ,

तो बिना किसी आहट के

सीधे 'कपिल' के वजूद में उतर जाओ—

जैसे सदियों का प्यासा कोई दरिया

अपने समंदर से जा मिलता है।

-कपिल देव

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32 मिनट पहले