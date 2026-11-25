बुधवार, बेंगलुरु की नर्म धूप और अनकही दुआएँ

बेंगलुरु की धुली-धुली सुबह में,

जब ओस की बूँदें पत्तों से फिसलती हैं,

तब सूरज की पहली किरण,

ख़ामोशी के परदे को धीरे से हटाती है।



दोस्तों के नाम,

दिल की सबसे नर्म तहों से,

एक हल्की-सी आहट भेजता हूँ—

कि यह बुधवार,

सिर्फ़ एक दिन नहीं,

एक धीमी-सी साँस है,

जो ठंडी हवा में घुलकर,

यादों के पुराने कोनों को छूती है।



कहीं दूर, किसी खिड़की के पास,

चाय की भाप में,

कुछ अनकहे लफ़्ज़ तैरते हैं,

और धूप की पहली लकीर,

चेहरों पर एक बेनाम-सी मुस्कान छोड़ जाती है।



दुआ है,

यह दिन यूँ ही नर्म रहे,

पाँव के नीचे ज़मीन स्थिर हो,

और 'कपिल' के दिल के किसी कोने में,

उम्मीद का एक छोटा-सा दीया,

बिना शोर किए जलता रहे।

-कपिल देव जुल्का



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1 hour ago