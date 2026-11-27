जहाँ से कोई पैग़ाम वापस नहीं आता।

जब फ़ुर्सत की धूप में बैठोगे कभी,

और फ़ोन की स्क्रीन पर सिर्फ़ वक़्त की सुइयाँ रेंगती नज़र आएँगी...

तब एक रोज़,

तुम बहुत तरस जाओगे इस बात को,

कि था कोई... जो बेवजह ही सही,

तुम्हें पैग़ाम भेजा करता था।



वो बेतुके से सवाल, "खाना खाया?", "पहुँच गए?"

वो आधी रात को भेजा हुआ कोई अधूरा सा शेर,

या फिर बिना किसी बात के,

बस तुम्हारे नाम का एक 'हर्फ़' लिखकर भेज देना...

तब ये सब बातें तुम्हें 'शोर' लगती थीं ना?

एक दिन यही शोर तुम्हारी तन्हाई का

सबसे क़ीमती संगीत बन जाएगा।

वक़्त की अलमारी में जब यादों की धूल जमेगी,

और तुम पुराने चैट्स के पन्ने पलटोगे,

तो हर 'ब्लू टिक' के पीछे छिपी

'कपिल' की बेक़रारी तुम्हें साफ़ दिखाई देगी।

तुम महसूस करोगे कि उन छोटे-छोटे जुमलों में

कितनी बड़ी दुनिया बसा रखी थी मैंने।



भीड़ तो तब भी बहुत होगी तुम्हारे इर्द-गिर्द,

हर रोज़ नए पैग़ाम भी आएँगे,

पर उन लफ़्ज़ों में वो 'अपनापन' नहीं होगा,

जो मेरी बेवजह की फ़िक्र में घुला रहता था।



जब शाम की चाय ठंडी होने लगेगी,

और बाहर बारिश की बूँदें खिड़की पर दस्तक देंगी,

तब तुम स्क्रीन को तकते हुए सोचोगे ज़रूर...

कि काश, आज फिर वो 'बेवजह' सी आवाज़ गूँज उठे,

पर तब तक 'कपिल' ख़ामोशी के उस पार जा चुका होगा,

जहाँ से कोई पैग़ाम वापस नहीं आता।

-कपिल देव जुल्का



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35 मिनट पहले