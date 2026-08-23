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बांसुरी का फ़ैसला

Kapil Dev Julka

Kapil Dev Julka

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                            हवा के होंठों पे रखकर जिसे वो गुनगुनाता था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो इक सुरीली सी बात थी... वो प्यार ही तो था!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यकीं मानो...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अगर ये जंग महज़ वहशत, महज़ बेमानी होती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो उँगलियों से वो शोलों के ताने-बाने न बुनता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो कान्हा... अपनी बांसुरी कभी दांव पर न रखता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुरुक्षेत्र की उस धुआं-धुआं सी शाम में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रथ के पहिये पे झुकी उदास परछाइयों ने पूछा था—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
"हे सांवरे! तुम तो सिर्फ तान छेड़ना जानते थे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर तीरों की इस झंकार में क्यों खो गए?"
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो मुस्कराया... बहुत हौसले से, बहुत धीमे से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और उसकी रेशमी आवाज़ में इक दर्द सा चमका:
                                                                 
                            

                                                                 
                            
"सुनो... जब सच का गला घोंटा जाने लगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और अदालतें अंधों की मानिंद बहरी हो जाएं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब सुरों को भी हथियार होना पड़ता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गीता का हर इक लफ़्ज़... बांसुरी का ही अगला राग है।"
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो जो यमुना के किनारे, कदम की शाख पे बैठकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राधा के आंचल में संदल की खुशबुएं भरता था...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो महाभारत के मैदान में, घोड़ों की टापों के बीच,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अर्जुन की सहमी हुई रूह को थपकियां दे रहा था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
युद्ध... किसी ज़ालिम का शौक़ तो हो सकता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर जो बांसुरी बजाना जानता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो लहू बहाने के लिए रथ पे नहीं बैठता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो तो बस... इंसानियत की उखड़ती हुई सांसों में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक आखिरी, मुकम्मल और सच्चा सुर भरने आता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो सोचो...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अगर ये जंग महज़ एक तबाही होती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो वो सुरीला सा चरवाहा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुदर्शन उठाकर इतिहास का रुख़ न बदलता...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
युद्ध गलत होता...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो वो बांसुरी बजाने वाला, कभी युद्ध न करता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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39 मिनट पहले

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