बचपन कोई कैलेंडर का पन्ना नहीं होता

बचपन कोई कैलेंडर का पन्ना नहीं होता,

जो हर बरस की चौदह (14) तारीख़ को पलट जाए।

बचपन तो वह मुलायम धूप है,

जो सवेरे-सवेरे घर की मुँडेर पर आ बैठती है,

और बिना किसी शर्त, पूरा आँगन रोशन कर जाती है।



देखो न,

एक तरफ़ समायरा है—

नाम में जैसे किसी पुरसुकून शाम की नरमी घुली हो,

आँखों में अनगिनत सवालों की चमक,

और हँसी ऐसी कि रूठे मौसम भी मान जाएँ।

और दूसरी तरफ़ अगस्त्य—

नन्हे क़दमों में पूरा आसमान नाप लेने का हौसला,

मुट्ठी में जुगनू छुपाए घूमने की ज़िद,

और हर खिलौने में एक नई दुनिया गढ़ लेने का हुनर।



तुम दोनों जब घर के कोनों में किलकारियाँ भरते हो,

तो दीवारों की पुरानी ईंटें भी मुस्कुराने लगती हैं।

काग़ज़ की कश्तियाँ, अधूरे से रंग,

और तुम्हारी तोतली ज़ुबान के वे मीठे तर्जुमे—

यही तो वह असल दौलत है,

जिसे बड़े होकर हम कहीं पीछे छोड़ आते हैं।



बड़े होने की जल्दी मत करना, मेरे बच्चों।

यह दुनिया बहुत तेज़ भागती है,

यहाँ चाँद भी हिसाब से देखा जाता है,

और बारिशों में भीगने की इजाज़त लेनी पड़ती है।

तुम अभी तितलियों के पीछे ही भागना,

बादलों में हाथी-घोड़े ही ढूँढ़ना,

और अपनी मासूमियत की इस चादर को,

हमेशा यूँ ही सहेज कर रखना।



बाल दिवस की ढेरों दुआएँ, समायरा और अगस्त्य।

तुम्हारे हिस्से की धूप सदा गुनगुनी रहे,

और तुम्हारी हँसी की खनक यूँ ही कायनात को महकाती रहे।

-कपिल देव जुल्का



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एक घंटा पहले