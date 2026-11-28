अधखुले किवाड़ की दस्तक

रिश्तों की चादर पर

इतनी भी सिलवटें न पड़ने दो कि

सुलझाने में उम्र के धागे कम पड़ जाएँ...



ज़रा सोचो,

ये जो दीवारें हम अनजाने में चुन लेते हैं

ख़ामोशी की ईंटों से,

इनमें कोई सीमेंट नहीं होता,

बस कुछ अनकहे ग़िले,

और थोड़ी-सी ज़िद की मिट्टी होती है।



मगर जब वक़्त की धूप इन पर पड़ती है,

तो ये पत्थर से भी सख़्त हो जाती हैं।



इतनी भी दूरियाँ न बढ़ाओ दरमियाँ कि

अधखुले किवाड़ के उस पार

अपना ही साया नज़र आए,

और अंदर क़दम रखने से पहले

उँगलियों को दस्तक देने की इजाज़त माँगनी पड़े।



चाय की प्यालियों से उठती भाप में

अब वो पुरानी महक कहाँ घुलती है,

बातें तो होती हैं मगर,

हर जुमला तराज़ू पर तुलकर बाहर आता है—

कहीं कोई लफ़्ज़ चुभ न जाए,

कहीं कोई परत खुल न जाए।



वो घर, घर कहाँ रहता है फिर,

जहाँ हँसी की खनक

किसी बेगाने की तरह सहमी-सहमी सी रहे,

और अपनों के ही आँगन में

साँस लेने के लिए भी

रस्मी तकल्लुफ़ की बैसाखी ढूँढनी पड़े।



कभी जो बेवजह ही छलक जाया करती थीं आँखें,

अब उन पर भी सलीक़े के पहरे बैठ गए हैं,

दर्द बाँटने की ज़िद नहीं रही अब किसी को,

बस ख़ैरियत पूछने की रस्म अदा होती है,

और दरवाज़े की ओट से ही

मुलाक़ातें विदा होती हैं।



कभी-कभी 'कपिल',

ताले किसी लोहे के नहीं होते,

वो तो बस लहज़े की ठंडक से जम जाते हैं...

और चाबियाँ कहीं खोती नहीं हैं,

बस हमारी ही मुट्ठी में बंद

ज़ंग खाती रहती हैं।



इसलिए,

फासलों को इतना भी तूल न दो कि

दिल के दरवाज़े तो खुले रहें,

मगर दहलीज़ पार करने का हक़

सिर्फ़ मेहमानों के हिस्से में रह जाए।

-कपिल देव जुल्का



- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

31 मिनट पहले