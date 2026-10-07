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कैद और स्त्री

Kanojiya Manisha

Kanojiya Manisha

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                            तुम कहते हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह कैद नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस एक सुरक्षा-कवच है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह माँ-बाप की चिंता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनकी दी हुई सीख और सबक है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हें कैद का मतलब भी पता है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कैद तब होती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब तुम्हारे सामने खुला आसमान हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लेकिन तुम उड़ न सको।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कैद तब होती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब तुम्हारे सामने पूरी दुनिया हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लेकिन एक छोटा-सा पिंजरा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारी दुनिया की सीमा बन जाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कैद तब होती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब तुम खुलकर हँसना चाहो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुलकर रोना चाहो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लेकिन तुम्हारी हँसी और आँसुओं पर भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारा अधिकार न हो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कैद तब होती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब सब कह रहे हों—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“तुम्हें तो बहुत अच्छा जीवन मिला है।”
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
लेकिन तुम्हें साफ दिखाई दे रहा हो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि यह जीवन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
महज़ एक सोने का पिंजरा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कैद किसे कहते हैं?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कैद तब होती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब कैदी के भीतर से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कैदी होने का एहसास ही मिटा दिया जाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसे कैद कहते हैं...
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कैद ने इतने रूप बदल लिए हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि अब उसे पहचानना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुश्किल होता जा रहा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कैद का अर्थ तब समझ आता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब कैदी को अपने पैरों की बेड़ियाँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने पैरों की पायल लगने लगें।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और शायद अंत में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम इसे समझ नहीं पाओगे...
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि जो कैद में नहीं है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह कैदी की सज़ा को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सज़ा कैसे समझेगा?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कैद वही समझ सकता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो कभी कैदी रहा हो।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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29 मिनट पहले

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