आप अपनी कविता सिर्फ अमर उजाला एप के माध्यम से ही भेज सकते हैं

बेहतर अनुभव के लिए एप का उपयोग करें

Hindi News ›   Kavya ›   Mere Alfaz ›   Nukte ka Khayal
विज्ञापन

लोकप्रिय विषय

और मेरे मलालों के नुक्ते भी, मुझे मुझसे दूर न करें।

Kanny T

Kanny T

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            नुक्ते शब्दों के मायने बदल देते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर शक्ल को एक नया वजूद देते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आसमान, हवा, पानी और रुत में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नुक्ते का असर है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर साज़, ग़ज़ल, आवाज़ और ख़ामोशी में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नुक्ते का मिज़ाज है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर उम्र, हर जश्न, हर ख़ुशी, हर ग़म में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नुक्ते का अंदाज़ है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नुक्ता हो तो वही लफ़्ज़,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ और कहता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न हो तो कुछ और।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नुक्ता सिर्फ़ लफ़्ज़ में नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शख़्सियत में भी होता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक सही नुक्ता, मायना ही नहीं बदलता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इंसान को उसके रब के, और क़रीब कर देता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जवानी में जो ख़्वाब चुने थे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
काश उम्र की शाम तक, वही मेरे ख़्वाब रहें।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और जो मलाल हैं, काश उनका मलाल होना भी सही निकले।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे ख़्वाबों के नुक्ते, मेरी शख़्सियत से समझौता न करें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और मेरे मलालों के नुक्ते भी, मुझे मुझसे दूर न करें।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि नुक्ता छोटा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर फ़र्क़ बहुत बड़ा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक जगह हो तो लफ़्ज़ मुकम्मल,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूसरी जगह हो तो मायने और।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद इसलिए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इंसान की पूरी उम्र,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नुक्ते को सही जगह रखने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और उसकी सही आवाज़ पहचानने में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गुज़र जाती है।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
एक घंटा पहले

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
विज्ञापन

Recommended

UGC Rachna

विशेष

Amar Ujala Kavya brings you a collection of news related to poetry and literary world with hindi poems, hindi shayari, urdu poetry. Read shayari and one line shayari in hindi of different flavors like love shayari, sad shayari, romantic shayari, life shayari and masterpieces of great poets

© 2020-21 Amar Ujala Limited
X
बेहतर अनुभव के लिए
4.3
ब्राउज़र में ही

अब मिलेगी लेटेस्ट, ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग न्यूज
आपके व्हाट्सएप पर

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree