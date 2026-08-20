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शिकस्ता ख़्वाबों के बाद ।

Kamrunisa Nadaf

Kamrunisa Nadaf

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                            शिकस्ता ख़्वाबों के बाद ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
टूटे ख़्वाबों की किरचों से, राह नई बनानी है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आँखों में जो नमी उतर आए, उसको ताक़त बनानी है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर सपना पूरा हो जाए, यह दुनिया की रीत नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर ठोकर में सीख छिपी है, हर शिकस्त भी जीत सही।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो कल तक अपना लगता था, आज अगर वह दूर हुआ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसके जाने से जीवन का, सफ़र कहाँ मजबूर हुआ?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
गिरकर उठना, फिर चल देना—यही सफ़र की शान है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
टूटे सपनों के बाद भी, ज़िंदा दिल इंसान है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बीता कल आवाज़ दे तो, पीछे मुड़कर मत देखना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो हाथों से रेत फिसल गई, उसको फिर से मत समेटना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वक़्त नदी की धार है, वापस कभी न आती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो इसकी क़दर समझ लेता, उसकी राह सँवर जाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कल की गलती बोझ नहीं, यदि उससे सीख लिया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सूना पड़ा जो आज मिला है, उसको फिर से सींच लिया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो पल आज तुम्हारा है, उसको व्यर्थ न जाने देना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आने वाले कल के लिए, आज को मत खो देना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुश्किलें दरवाज़े पर आकर, दस्तक देती जाएँगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी धूप बन जलाएँगी, कभी आँधी बन आएँगी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
लेकिन तू पत्थर बनकर, अपने पथ पर डटा रहना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रात चाहे जितनी गहरी, सुबह की आस लगाए रखना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सूरज ने कब डरकर अपनी, रोशनी कम की है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आँधी ने कब पर्वत की, ऊँचाई कम की है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
राह कठिन हो, पाँव थकें, फिर भी रुकना मत,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मंज़िल दूर दिखाई दे तो, अपना सपना छोड़ना मत।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर सफ़र में साथ मिले, यह ज़िंदगी की शर्त नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर मोड़ पर कोई अपना हो, यह भी कोई बात नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी अकेले चलना पड़ता, अपनी राह बनाने को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने भीतर दीप जलाना, अँधियारा मिटाने को।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब दुनिया ख़ामोश रहे, खुद अपनी आवाज़ बनो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब कोई हाथ न थामे, खुद अपना विश्वास बनो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
साथ मिले तो शुक्र करो, न मिले तो डरना क्या?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने पाँवों पर चलना सीखो, फिर किसी से कहना क्या।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सोना आग में तपकर ही, अपना मूल्य बताता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पत्थर चोटें खाकर ही, सुंदर रूप में आता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वैसे ही इंसान समय की, भट्ठी में ढलता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दर्द सहकर, ठोकर खाकर, धीरे-धीरे पलता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर चोट को अभिशाप न समझो, उसमें सीख छिपी होती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर आँसू की बूँद के भीतर, एक नई उम्मीद होती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शिकस्ता ख़्वाबों से डरना, जीवन की पहचान नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गिरकर फिर उठते रहना—इससे बड़ी उड़ान नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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