आप अपनी कविता सिर्फ अमर उजाला एप के माध्यम से ही भेज सकते हैं

बेहतर अनुभव के लिए एप का उपयोग करें

Hindi News ›   Kavya ›   Mere Alfaz ›   Ye kaisa desh hai mera
विज्ञापन

लोकप्रिय विषय

ये कैसा देश मेरा

Kamlesh Sharma

Kamlesh Sharma

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            जहाँ गली-गली में नेता घूमें,बनकर भ्रष्टाचारी, लुटेरा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जनता का हक़ जो लूट के खाएँ,कहते फिरें ... "देश मेरा।"
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे,बन जाएँ वोटों का बसेरा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मज़हब की दीवारें ऊँची हों,और नफ़रत डाले डेरा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये कैसा देश मेरा
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ धोती, टोपी, कुर्ते वाले,रोज़ सजाएँ नया बखेड़ा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रोटी, शिक्षा, रोज़गार छोड़,वादों का बाँधें सेहरा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ शहरों, गलियों के नामों पर,हर दिन होता नया बखेड़ा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जनता पूछे...काम कहाँ है?सत्ता दिखाए बस चेहरा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये कैसा देश मेरा
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ रिश्वत से खुलते दरवाज़े,और ईमानदारी पर पहरा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेहनत करने वाला झुकता जाए,बेईमानी का हो सवेरा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ वर्दी पर उठते सवाल,और न्याय ढूँढ़े बसेरा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
निर्बल डर-डर कर जीता हो,बलवान जमाए डेरा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये कैसा देश मेरा
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ मीडिया चौथा स्तंभ कहाए,पर शोर का डाले घेरा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सच्चाई की आवाज़ दब जाए,और बहसों का लगे मेला।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ किसान पसीना बोता है,फिर भी दुखों का है डेरा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
युवा लिए डिग्रियाँ हाथों में,ढूँढ़े रोज़ी का सवेरा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये कैसा देश मेरा
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पूछ रहा हूँ भारत माँ से,कब बदलेगा ये चेहरा?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कब न्याय मिलेगा निर्बल को,कब छँटेगा ये अंधेरा?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिस दिन जनता जाग उठेगी,न बचेगा कोई लुटेरा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सच फिर सिर ऊँचा करके बोलेगा,टूटेगा झूठ का हर घेरा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये कैसा देश मेरा
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
न मंदिर तेरा, न मस्जिद मेरा,सबसे ऊपर वतन है मेरा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यही अभिमान, यही प्रण मेरा ये भारत देश है मेरा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हाँ, ये भारत देश मेरा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये भारत देश मेरा...
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
एक घंटा पहले

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
विज्ञापन

Recommended

UGC Rachna

विशेष

Amar Ujala Kavya brings you a collection of news related to poetry and literary world with hindi poems, hindi shayari, urdu poetry. Read shayari and one line shayari in hindi of different flavors like love shayari, sad shayari, romantic shayari, life shayari and masterpieces of great poets

© 2020-21 Amar Ujala Limited
X
बेहतर अनुभव के लिए
4.3
ब्राउज़र में ही

अब मिलेगी लेटेस्ट, ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग न्यूज
आपके व्हाट्सएप पर

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree