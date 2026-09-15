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तुम निश्चल प्रेम गंग बहाना

kamlesh ranjan

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                            तुम निश्चल प्रेम गंग बहाना
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आँखों के दो पैमानों में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रुद्र गीत के अफ़सानों में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मोती अश्रु-गीत से चुन लाना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नहर झरनों नदियों में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रचंड वेग वाहिनी में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर नय्या तीव्र वेग बहाना
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अन्तःकरिणिय कर्मों में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लुप्त होते धर्मों में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धाम राम सा ढूंढ आना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जंगल विरान घाटियों में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्षुब्ध होते श्रोतों में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम शांति पताका फहराना
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
विस्तृत समर के अंध कुंड में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भीड़ वाले लोक झुंड में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम विश्वास रूपी देव रचाना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इर्ष्या द्वेष कलयुग में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भ्रमित इस लोक जुग में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम आत्मश्रद्धा का बोध कराना
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उड़ती पतंग की तंग डोर में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पनपी पड़ी उस अचेत होड़ में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम निश्चल प्रेम गंग बहाना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खोह मोह उस तम में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रावण रूपी अहम में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम राम से निस्तार कराना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-कमलेश रंजन
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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