वो समझ कुछ गलत गए, यही एक गलत बात थी

एक सफर की शुरुआत

एक सफर की नई शुरुआत थी,

फिर भी क्यों एक आस थी?

वो मेरे साथ थे, पर फिर भी मैं उदास थी।

एक शाम की ये बात थी,

उसने सोची एक शुरुआत थी।

एक सफर की नई शुरुआत थी,

फिर भी क्यों एक आस थी?

उनकी बातों में एक बात थी,

अधूरी सी एक शाम थी।

मेरी कही एक बात थी, उनकी हँसी उदास थी,

मेरी बातों में तो बस एक सच्ची बात थी।

एक सफर की नई शुरुआत थी,

फिर भी क्यों एक आस थी?

वो मुझे समझें, बस यही एक बात थी।

वो समझ कुछ गलत गए, यही एक गलत बात थी,

मेरी ज़िंदगी की यही एक खास बात थी।

एक सफर की नई शुरुआत थी,

फिर भी क्यों एक आस थी?

क्यों कदर नहीं एक लड़की के काम की?

यही तो बहस की शुरुआत थी।

करने आई थी मैं काम ही,

फिर क्यों कदर नहीं मेरे काम की?

यही शुरुआत थी रिश्ते में दरार की...

एक सफर की नई शुरुआत थी,

फिर भी क्यों एक आस थी?

— कमलजीत स्वामी

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55 मिनट पहले