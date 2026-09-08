"तन्हा" की शायरी

मिला ही क्या हमें आखिर सनम इस दिल लगाई में,

तुम्हारी बज़्म में आकर बड़े दर्दो से गुज़रे हैं ।





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2 घंटे पहले