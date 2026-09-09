कलियां प्यारी फूल सुहाने

कलियाॅं प्यारी फूल सुहाने सारी बस्ती अच्छी है ।

हरदम गाए मोर पपिया कोयल वाणी अच्छी है ।



हमने देखे रंग-बिरंगे ज्यों फूलों के गुलदस्ते ।

बच्चों की वो हॅंसी सुहानी और शैतानी अच्छी है ।



हमको भाए सोहन पपड़ी अच्छू जी को रसगुल्ले ।

सबको बाती पोयम-वोयम और कहानी अच्छी है ।



सागर नदियाॅं पोखर-वोखर कितने अच्छे प्यारे हैं ।

वर्षा की तो बात ना पूछो वाह रवानी अच्छी है ।



"तन्हा" ने देखे हैं कितने सच्चे झूठ अफ़साने ।

बचपन दर्द समेटे फिरता एक जवानी अच्छी है ।





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24 मिनट पहले