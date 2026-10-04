दुनिया में बदहाल बहुत हैं ।

तन्हाई के जाल बहुत हैं,

हम भी तो बेहाल बहुत हैं ।

देखा बचपन और बुढा़पा ,

जो हैं मालामाल बहुत हैं ।

तन्हाई -----------------------

मन उदास रहता रहने दो,

दुनिया कहती है कहने दो ।

चार दिनों की और जिन्दगी ,

जैसे हैं खुशहाल बहुत हैं ।

तन्हाई ------------------------

टूटा घर टूटी दीवारें,

बैसे हम तो मन से हारे।

लेकिन जीवन से लड़ लेंगे,

जीवन में भूचाल बहुत हैं ।

तन्हाई ----------------------

अंतर मन की बात न पूछो,

गुजर गई वो रात न पूछो ।

मन है सागर के जैसा पर,

मन में प्रलयकाल बहुत हैं ।

तन्हाई ----------------------

"कमल" बुन रहा ताना बाना,

अब इस जग में नहि है आना ।

देख चुके हम दुनियादारी ।

दुनिया में बदहाल बहुत हैं ।

तन्हाई ------------------------

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एक घंटा पहले