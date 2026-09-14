तन्हा भजन

ऐ मनवा अब क्या खेलें खेल

सांस-सांस में पीर बसी है,

कर ले प्रभु से मेल ।

ऐ मनवा – – – – – –



धूमिल हो गयी मन की नगरी,

जीवन लगता जेल।

जीवन नैया टूट चुकी है,

छूटी जाए रेल।

ऐ मनवा – – – – – –



अपने सारे हुए पराए,

अब क्या होगा मेल ।

जीवन रूपी बाती जल गयी,

नहीं बचा है तेल ।

ऐ मनवा – – – – – –



जीवन जड़ तो सूख चुकी है,

अब क्या फूले बेल ।

जाना तो हर हाल में होगा,

फिर क्यों ठेलम-ठेल ।

ऐ मनवा – – – – – –



दुनियादारी से मैं हारा,

हो गया जग में फेल ।

"तन्हा" जग में काम नहीं अब

छोड़ जगत के खेल ।

ऐ मनवा---------------------

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30 मिनट पहले