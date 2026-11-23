और हम उम्र भर के लिए बस उन्हीं के होकर रह गए।

पहली नज़रों की वो पहली मुलाकात बड़ी हसीन थी,

पहली यादों की वो पहली कहानी सबसे अनमोल थी।

मिली थीं जब निगाहें पहली दफा उन से,

धड़कनों की रफ़्तार कुछ थम सी गई थी,

हवाओं में भी एक मीठी सी खुशबू घुल गई थी।

उन हसीन मुलाकातों के वो हसीन नज़ारे थे,

मानो ज़मीन पर उतर आए सारे सितारे थे।

समा सा रह गया था ये सारा संसार उनकी नज़रों में,

खो सा गया था मेरा हर ख्वाब उनकी पलकों के साये में।

वो खिलती हँसी, वो खिलता चेहरा, और ये निखरती आँखें,

बिन कहे ही कह जाती थीं दिल की हज़ारों बातें।

वक़्त की सुइयाँ भी मानो उस घड़ी रुक सी गई थीं,

और जीवन का एक अनोखा, जादुई पल सा रह गया।

बरसात का वो सावन सा मौसम बड़ा अजीब सा रह गया,

हर बूँद में बस उन्हीं का अक्स करीब सा रह गया।

जब ढली शाम और उतरा रात का गहरा अंधेरा,

तब भी यादों के आँगन में रहा उन्हीं का बसेरा।

रात के अंधेरों में वो चाँद, कमल की तरह खिलते रह गए,

और हम उम्र भर के लिए बस उन्हीं के होकर रह गए।

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एक घंटा पहले