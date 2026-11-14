और अपने ही लहू से मुकम्मल दास्तान अपनी लिख रहा था।

तेरी कहानियों का मैं आबाद परिंदा था,

तुझसे दूर रहकर भी तेरी यादों में ज़िंदा था।

तेरे ही पन्नों में सिमटा एक नादान परिंदा था,

अपनी ही उड़ानों से थोड़ा सा शर्मिंदा था।

नई दास्तान फिर से दरवाज़े पर दस्तकें दे रही थी,

मंज़िल भी अपने राही को यूं ही पुकार रही थी।

रस्तों की धूल हर कदम पर इम्तिहान ले रही थी,

पर हौसलों की उड़ान आसमान को छू रही थी।

एक नन्हा चिराग तूफानों से उठकर आंधियों को बता रहा था,

अंधेरों के सीने में वो अपनी लौ जला रहा था।

बेदर्द आंधियां तड़पते हुए राही को जगा रही थीं,

हर ठोकर उसे संभलने का हुनर सिखा रही थी।

तन्हाइयों के साये में भी वो खुद से लड़ रहा था,

टूटे हुए ख्वाबों की सीढ़ियों पर चढ़ रहा था।

आखिर इस बदलते मंज़र का राही मुस्कुरा रहा था,

और अपने ही लहू से मुकम्मल दास्तान अपनी लिख रहा था।

- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

46 मिनट पहले