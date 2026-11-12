और ख़ुद को खोकर, इन किताबों में तुझे ही पा रहे थे।

हम भी कभी बेजान कागज़ों में लिपटे हुए थे,

सदियों की अनकही यादों में सिमटे हुए थे।

आँखों में एक महकता हुआ चमन लिए हुए,

ख्वाबों की किसी अनजानी लगन लिए हुए,

हम अधूरी कहानियों के किस्सों में ग़ज़लें सुन रहे थे,

और ख़ामोशी के धागों से नए अफ़साने बुन रहे थे।

हर पन्ने की सरसराहट में एक अपनापन सा था,

बिखरे हुए लफ़्ज़ों में भी एक दीवानापन सा था।

वक़्त की रफ़्तार से दूर, अपनी ही एक दुनिया बसाए हुए,

पलकों की ओट में कई हसीन मंज़र छुपाए हुए,

हम तन्हाई के साज़ पर तेरा ही नाम गुनगुना रहे थे,

और ख़ुद को खोकर, इन किताबों में तुझे ही पा रहे थे।

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एक घंटा पहले