जीवन का मूल दर्शन

वो मेहनत ही क्या, जिसमें कठिनाइयाँ न हों,

वो मंज़िल ही क्या, जिसमें संघर्ष न हो,

वो दिन ही क्या, जिसमें प्रकाश न हो,

वो मित्र ही क्या, जिस पर विश्वास न हो,

वो प्रकृति ही क्या, जिसमें हरियाली न हो,

वह विद्यालय ही क्या, जिसमें अनुशासन न हो,

वह मंदिर ही क्या, जिसमें भक्त न हो,

वह दीप ही क्या, जिसमें रोशनी न हो,

वह देश ही क्या, जिसमें शान्ति न हो,

वो गुरु ही क्या, जिसमें ज्ञान न हो,

वह छात्र ही क्या, जिसमें सिखने की लगन न हो,

वह परिवार ही क्या, जिसमें एकता न हो,

वह राज्य ही क्या, जिसमें देश प्रेम न हो,

वह शहर ही क्या, जिसमें शिक्षा न हो,

वह भामाशाह ही क्या, जिसमें दान देने की शक्ति न हो।





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एक घंटा पहले