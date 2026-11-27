हँसकर जीना और हँसकर मर जाना, ज़िंदगी का मज़ा कुछ और है।

तमन्नाओं की गोद में सिर रखकर जिए, तो ज़िंदगी के कुछ रंग और थे,

सपनों की उड़ान और उम्मीदों के, हर पल नए उमंग और थे।

बद्दुआओं के साये में जब साँस ली, तो ज़िंदगी के फ़ासले कुछ और थे,

अपनों से बढ़ी दूरियाँ और ग़मों के, हर मोड़ पर सिलसिले कुछ और थे।

इस नादान सी ज़िंदगी में, मेरी नादान आदतें कुछ और हैं,

तेरे शहर की रौनकें अलग, और मेरी इबादतें कुछ और हैं।

राहें जुदा हैं अपनी, तेरा जीना मेरा मरना कुछ और है,

तूफ़ानों से तेरा बचना अलग, और मेरा बिखरना कुछ और है।

पर ग़मों को पीकर मुस्कुराने का, अब ये अंदाज़ कुछ और है,

हँसकर जीना और हँसकर मर जाना, ज़िंदगी का मज़ा कुछ और है।

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1 hour ago