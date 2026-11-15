ज़िंदगी की इस शाम में बस यही मुकद्दर अच्छा लगता है

नई-नई आँखें हों तो हर मंज़र अच्छा लगता है,

कुछ दिन शहर में घूमे लेकिन अब घर अच्छा लगता है।

चकाचौंध की दुनिया में हम भी भटके थे कुछ रोज़,

महलों की रौनक देखी, पर अपना छप्पर अच्छा लगता है।

कुछ दिन नए बिस्तरों में सो लिए मखमल की चादर ओढ़े,

थक कर लौटे तो अब अपने ही घर का बिस्तर अच्छा लगता है।

बड़ी-बड़ी महफ़िलें देखीं, झूठी हँसी के मेले देखे,

अब तो बस अपनों के बीच का वो सादा सा दर अच्छा लगता है।

गुज़र गए वो दौर भी जब हम जश्न-ओ-शादियाँ मनाते थे,

अब तो शोर से दूर, सुकून भरा वो गाँव का मंज़र अच्छा लगता है।

कच्ची पगडंडी, पीपल की छाँव और मिट्टी की सौंधी खुशबू,

ज़िंदगी की इस शाम में बस यही मुकद्दर अच्छा लगता है।

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एक घंटा पहले