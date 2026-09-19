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अंतस का समन्दर

kalu ram

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                            क्या वक्त था वो एक जुनून का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लहजे में बहते उस रस-ओ-रंग का।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बातचीत में भी एक आग थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर सांस में छिड़ी एक जंग थी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आंधियां भी जब आकर टकराती थीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो वक्त के तेवर और जुनून बता जाती थीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर थमता कहाँ था यह तूफानी मंज़र,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब ठाठ मार रहा था दिल का समंदर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस समंदर में भी एक अपना जुनून था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तूफानों को पीने का एक अलग ही सकून था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वक्त का भी वक्त से एक और जुनून था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लम्हों की दौड़ में छिपा एक नया फितूर था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
थमने का नाम न लेती थी ये जिंदगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
थकने को तैयार न थी यह बंदगी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तन के बहते हर तेज से वो और जुनून था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रगों में दौड़ते लहू का वो गजब का सुरूर था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हार को भी अपनी जीत बना लेते थे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कांटों के साए में भी मुस्कुरा लेते थे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और क्या बताऊं, बयां कैसे करूं वो समां,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कागज के हर शब्द से टपकता वो और जुनून था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कलम जब चलती थी, तो इतिहास लिखती थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्याही की हर बूंद में एक जिद सी दिखती
                                                                 
                            

                                                                 
                            
थी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो दौर नहीं, वो एक मुकम्मल दास्तान थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ बंदिशें छोटी और अपनी उड़ान आसमान थी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब भी जब याद आता है वो जज्बा पुराना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल चीख उठता है—क्या वक्त था वो जुनून का!
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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