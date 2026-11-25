मैंने ख़ामोशियों में भी इरादे खोजे हैं।

मैंने पत्थरों में रास्ते खोजे हैं ,

टूटे हुए ख़्वाबों में उजाले खोजे हैं।



दुनिया ने कहा,अब लौटकर घर जा,

मैंने तो मुश्किलों में हौसले खोजे हैं।



जो भूख से लड़कर भी मुस्कुराता रहा,

मैंने उसी चेहरे में फ़रिश्ते खोजे हैं।



हर जीत के पीछे शोर नहीं होता,

मैंने ख़ामोशियों में भी इरादे खोजे हैं।



जो गिरकर भी किसी का हाथ थाम ले,

मैंने उसी इंसान में भगवान खोजे हैं।



मुझे ताज नहीं, पहचान चाहिए,

मैंने अपने कर्मों में मायने खोजे हैं।

-काजोल उइके



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53 मिनट पहले