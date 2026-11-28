समय मुस्कुराया और बोला - "देखो ! अभी सब कुछ समाप्त नहीं हुआ

कभी समय इंसान के कदमों से चलता था,

आज इंसान समय की उंगली पकड़कर

अपनी ही पहचान तलाश रहा है ।



उसने घर तो बहुत ऊंचे बना लिए ,

मगर रिश्तों के लिए

एक छोटी -सी जगह भी नहीं बचाई।



उसकी जेब में दुनिया समा गई ,

पर किसी की पीड़ा रखने के लिए

दिल में जगह कम पड़ गई।



वह दूसरों की गलतियां गिनता रहा ,

अपनी आत्मा पर जमी धूल

उसे कभी दिखाई नहीं दी।



उसने नदी से पानी लिया ,

पेड़ों से सांसें लीं,

धरती से अन्न लिया ,

और बदले में धरती को

अपने स्वार्थ के निशान दे आया।



वह चांद तक पहुंचने की बातें करता रहा ,

मगर पड़ोसी के अंधेरे घर में

एक दीपक नहीं जला पाया ।



उसने शब्दों से बड़े -बड़े भाषण लिखे,

लेकिन उसके व्यवहार की किताब में

इंसानियत का एक पन्ना भी अधूरा रहा।



समय ने उससे पूछा -

"तुमने इतनी तरक्की करके क्या पाया ?"



वह अपनी उपलब्धियों की सूची खोल बैठा,

पर जब समय ने पूछा -

"कितने टूटे हुए मन जोड़ पाए?

तो उसके पास कोई उत्तर नहीं था ।



तभी कहीं एक बच्चा

अपनी आधी रोटी किसी भूखे को दे रहा था ,

एक बूढ़ा पेड़

बिना कुछ मांगे छाया बांट रहा था ,

और एक अनजान हाथ

गिरते हुए इंसान को थाम रहा था ।



समय मुस्कुराया और बोला -

"देखो ! अभी सब कुछ समाप्त नहीं हुआ ,

इंसानियत आज भी जीवित है,

बस तुम्हारे भीतर कहीं सो गई है।"



अब भी लौट आओ मनुष्य ,

इससे पहले कि इतिहास तुम्हें याद रखे ,

लेकिन तुम्हारी इंसानियत को भूल जाए।



क्योंकि संसार जीत लेना बड़ी बात नहीं ,

किसी के जीवन में

मनुष्य बनकर रह जाना ही

सबसे बड़ी उपलब्धि है।

-काजोल उइके



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16 मिनट पहले