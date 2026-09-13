कभी रुखसत तुम भी हो जाया करो

कभी रुखसत तुम भी हो जाया करो

इन यादों से

इन ख्वाबों से

ताकि हम भी सिख सके

तुम्हारे बिना जीना ।





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41 मिनट पहले