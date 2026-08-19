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विवाह से इतर एक विचार

Junaid Ahmad

Junaid Ahmad

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            "विवाह से इतर एक विचार"
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं पुरुष हूं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर विवाह के बंधनों में बंधना नहीं चाहता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी की प्रेमिका को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी रिश्ते के नाम पर अपना करना नहीं चाहता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं नहीं चाहता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि किसी की मजबूरी का मोल लगाऊं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ना किसी के अधूरे सपनों को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने भविष्य की नींव बनाऊं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं नहीं चाहता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी मां-बाप के कलेजे के टुकड़े को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसके अपने घर से दूर करूं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ना किसी बेटी को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रिश्तों की रस्मों में बांधकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसकी उड़ान छीनू।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं नहीं चाहता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी को समाज के बनाए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पिंजरे में रखकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसे प्रेम का नाम दूं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ना किसी के शरीर को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी इच्छाओं की कीमत पर तौलना चाहता हूं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ना किसी की देह को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने अधिकार की वस्तु समझना चाहता हूं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं नहीं चाहता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने कल की सुरक्षा के लिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी के आज की खुशियां छीन लूं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ना अपनी जिंदगी संवारने के लिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी और की जिंदगी उलझाऊं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद इसलिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं विवाह से भागता हूं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस उस रिश्ते से दूर रहना चाहता हूं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहां प्रेम से पहले
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समाज, अपेक्षाएं और अधिकार खड़े हों।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं अकेला रह लूंगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर किसी की आज़ादी की कीमत पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपना घर नहीं बसाऊंगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि मेरे लिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
साथ का अर्थ किसी को पाना नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बल्कि इतना सम्मान देना है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि वह मेरे साथ हो या ना हो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी ज़िंदगी अपनी इच्छा से जी सके
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-जुनैद अहमद
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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