निगाहें मिलाने से क़तरा रही थी

निगाहें मिलाने से क़तरा रही थी

मुझे झूठी बातों में उलझा रही थी



थी बस दोस्ती उससे और कुछ नहीं था

बहुत ज़ोर देकर वो समझा रही थी



-जॉनी अहमद क़ैस

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33 minutes ago